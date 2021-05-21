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  • 21 май 2021 9:42
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За год скорость интернета в Узбекистане увеличилась более чем в 1,5 раза

За год скорость интернета в Узбекистане увеличилась более чем в 1,5 разаУзбекистан стремительно увеличивает позиции в мировом рейтинге скорости интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных технологий и связи со ссылкой на рейтинг.

 

Ирландская компания Ookla приводит результаты ежемесячного рейтинга Speedtest Global Index, проводимых среди развитых стран мира. Отмечается, что с апреля 2020 года скорость интернета в Узбекистане выросла в 1,5 раза (51,8%), с 25,82 Мбит/c до 39,2 Мбит/c. Сравнительно, еще 3 года назад скорость сети составляла лишь 11,62 Мбит/c.

 

Наряду с этим, отмечается и годовой взлет скорости мобильного интернета. Здесь Узбекистана поднялся сразу на 4 позиции.

 

ИСТОЧНИК


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