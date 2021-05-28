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  • 20 май 2021 9:51
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Узбекистан и Россия договорились о подготовке к возобновлению пассажирского ж/д сообщения

Узбекистан и Россия договорились о подготовке к возобновлению пассажирского ж/д сообщения

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и российская компания РЖД договорились совместно подготовиться к поэтапному возобновлению регулярного железнодорожного сообщения. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

 

"Достигнута договоренность о совместной подготовке к поэтапному возобновлению регулярного пассажирского железнодорожного сообщения между Узбекистаном и Россией по мере нормализации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении. Регулярное железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

 

Эта договоренность достигнута на встрече заместителя премьер-министра - министра инвестиций и внешней торговли республики Сардора Умурзакова с российской делегацией во главе с генеральным директором - председателем правления компании РЖД Олегом Белозеровым в Ташкенте.

 

По информации пресс-службы ведомства, Белозеров заявил, что российская компания готова участвовать в строительстве железной дороги Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

 

"Подчеркнуто, что реализация данного проекта, формируя новую архитектуру транспортных коммуникаций в регионе, позволит на 30 процентов сократить временные и стоимостные параметры транспортировки грузов из Восточной и Южной Азии в СНГ и Европу и обратно", - констатировали в министерстве.

 

Как сообщила пресс-служба, по итогам встречи Минтруда республики и РЖД подписали меморандум о привлечении граждан Узбекистана для работы на железнодорожном строительстве в России.

 

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