«На тендерах отдаёте проекты строительным компаниям без рейтинга» — президент

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 12 мая высказался о проблемах в сфере строительства, сообщает

По словам главы государства, подрядчики определены только для 36 из 175 жилых комплексов (1000 многоэтажных домов) по стране. В то же время в Каракалпакстане, Бухарской, Джизакской, Самаркандской, Сырдарьинской и Хорезмской областях объекты переданы строительным компаниям, которые не соответствуют рейтингу строительно-подрядных организаций.

Президент поручил первому заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову и министру строительства Батыру Закирову совместно с хокимами областей завершить тендеры на 139 жилых массивов за две недели и приступить к строительным работам.

«На тендерах вы отдаёте проекты строительным компаниям, которых нет в рейтинге. Предприниматель должен заниматься предпринимательством, строитель — строительством. Президент даёт поручение — ни один проект не будет передаваться строительным компаниям без рейтинга. Мы видели события в Джизаке… и видели, что будет, если предприниматель занимается строительством…», — сказал он.

Согласно указу президента, для снижения цен на жильё с 1 апреля 2021 года многоквартирные дома будут строиться в виде массивов в сельской местности из 5 этажей и более, в городах — из 9 и более на основе монолитных железобетонных и крупнопанельных конструкций с применением теплозащиты не ниже 2 уровня.

Для строительства многоэтажек будут отбираться земельные участки в форме целостного массива, соответствующие проектам по строительству регионов с учётом наиболее оптимальных вариантов с точки зрения геологии и подключения к внешним инженерно-коммуникационным сетям.

Жокаргы Кенесу Каракалпакстана и областным кенгашам народных депутатов даётся право на безвозмездное выделение земельных участков в городах (кроме Ташкента, Нукуса и областных центров) под строительство многоквартирных домов на конкурсной основе без проведения аукциона.