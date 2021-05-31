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  • 20 май 2021 9:15
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Узбекистан и Казахстан готовы к запуску единой туристической визы

Узбекистан и Казахстан готовы к запуску единой туристической визыТашкент и Нур-Султан согласовали все технические вопросы по внедрению многократной туристической визы Silk Road Visа. Об этом заявил вице-премьер Узбекистана, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов во вторник.

 

«Точная дата определяется двусторонней комиссией, которая сегодня работает... Мы все технические задачи решили, стоим на пороге решения. Мы должны пройти внутригосударственные процедуры согласования», – передает «РИА Новости» словам министра.

 

По словам Абдухакимова, для реализации проекта будет запущен портал, на котором иностранцы смогут оставить заявку. Ответ на обращение придет в течение 48 часов. Вице-премьер добавил, что к проекту хотят присоединиться и другие страны.

 

«Интерес проявляет Кыргызстан очень активно, есть автономные наработки с Азербайджанской республикой, потенциально к этому проекту могли бы присоединиться Таджикистан, Монголия, а также ряд закавказских республик. Идут переговоры», – отметил министр.

 

Напомним, в январе 2021 г. Абдухакимов заявлял, что Казахстан и Узбекистан будут наращивать сотрудничество в туристической сфере. Тогда же он отметил, что в дальнейшем для увеличения туристического потенциала стран планируется открыть новые транспортные коридоры. В частности, уже достигнута договоренность о строительстве новой железной линии, которая напрямую свяжет Туркестан и Ташкент.


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