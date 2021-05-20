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  • 20 май 2021 9:14
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Регионы получат 1000 машин скорой помощи Volkswagen Caddy

Регионы получат 1000 машин скорой помощи Volkswagen CaddyПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил до 1 октября доставить 1000 машин скорой помощи на базе автомобилей Volkswagen Caddy. Об этом глава государства заявил на видеоселекторном совещании 19 мая, сообщает gazeta.uz.

 

Выполнением поручения займутся премьер-министр Абдулла Арипов, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков и председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.

 

По данным, озвученным президентом, в регионах сейчас используется около 850 машин скорой помощи на базе микровэнов Damas, у которых уже истёк срок эксплуатации (свыше восьми лет). Кроме того, имеется потребность ещё в 170 «скорых» — с учётом численности населения.

 

В декабре 2020 года первый заместитель министра здравоохранения Амрилло Иноятов заявлял, что покупка Damas для здравоохранения прекращена. Их использование давно подвергается критике из-за плохой приспособленности автомобиля для этих целей.

 

«Раньше исходя из возможностей экономики закупался Damas. Сегодня приостановлена поставка Damas для медицины. Внедряются только новые и современные автомобили, которые производятся в Самарканде, иномарки из зарубежных стран», — отмечал он.


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