В МНО объявили график и порядок проведения госэкзаменов

В Министерстве народного образования объявили график и порядок проведения государственных экзаменов в общеобразовательных школах страны.

Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства народного образования Лайло Рустамова, в текущем году в школах состоятся контрольные и выпускные государственные экзамены.

«Экзамены будут проведены в соответствии с правилами карантина. У учеников будут измерять температуру, медицинская маска будет обязательной, все будут соблюдать социальную дистанцию. Руководители учебных учреждений объявят расписание экзаменов не менее чем за 10 дней до их проведения», - сказала она в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Стало также известно, что для учащихся 5,6,7,8 и 10 классов контрольные государственные экзамены пройдут с 26 мая по 2 июня.

Кроме того, с 26 мая по 15 июня для выпускников 9 и 11 классов будут проведены выпускные государственные экзамены в устной, письменной и тестовой формах, отмечает kun.uz.







