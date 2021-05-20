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  • 20 май 2021 9:10
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В МНО объявили график и порядок проведения госэкзаменов

В МНО объявили график и порядок проведения госэкзаменовВ Министерстве народного образования объявили график и порядок проведения государственных экзаменов в общеобразовательных школах страны.

 

Как сообщила руководитель пресс-службы Министерства народного образования Лайло Рустамова, в текущем году в школах состоятся контрольные и выпускные государственные экзамены.

 

«Экзамены будут проведены в соответствии с правилами карантина. У учеников будут измерять температуру, медицинская маска будет обязательной, все будут соблюдать социальную дистанцию. Руководители учебных учреждений объявят расписание экзаменов не менее чем за 10 дней до их проведения», - сказала она в ходе брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

 

Стало также известно, что для учащихся 5,6,7,8 и 10 классов контрольные государственные экзамены пройдут с 26 мая по 2 июня.

 

Кроме того, с 26 мая по 15 июня для выпускников 9 и 11 классов будут проведены выпускные государственные экзамены в устной, письменной и тестовой формах, отмечает kun.uz.




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