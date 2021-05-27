Узбекистан откажется от масочного режима после того, как 60-70% населения будет провакцинировано, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова члена Штаба по борьбе с коронавирусом Севары Убайдуллаевой.

По ее словам, формирование массового иммунитета является важнейшим достижением в борьбе с коронавирусом и достичь его удастся только тогда, когда в стране будет провакцинировано 60-70 процентов населения.

"В организме человека, который прошел полную вакцинацию, вырабатываются иммунные клетки, защищающие от коронавирусной инфекции. Пока нет полной информации о том, как долго эти клетки защищают человека. Однако, чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заболеет, то есть в периоды, когда титр высок, организм не заражается ковидом", – сказала она.

По ее словам, только после того, как будут провакцинированы 60-70 процентов населения, люди, которые прошли полную вакцинацию, смогут ходить без маски и не соблюдать социальную дистанцию.

Убайдуллаева также добавила, что в некоторых странах людям, которые получили прививку от коронавируса, действительно, разрешили не носить маски. Но это прежде всего связано с тем, что общее число вакцинированных в этих государствах превысило 50% от всего населения.