Медицинские вузы трансформируют

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник заявил о необходимости серьёзных изменений в сфере здравоохранения касательно образования, науки, подготовки и переподготовки кадров, сообщает gazeta.uz.

Глава государства дал соответствующее поручение министру здравоохранения Абдухакиму Хаджибаеву и отметил, что образовательная методика в этой сфере была утверждена 30−40 лет назад, а большинство учебников уже не отвечает международным стандартам.

Сегодня в 11 медицинских вузах и 17 специализированных центрах в общей сложности работают свыше 7000 сотрудников, но только 336 из них занимаются научной деятельностью (докторской диссертацией — всего 29 специалистов), подчеркнул президент.

«В результате научный потенциал там составляет 34%, в некоторых вузах этот показатель снижается. Поэтому Хаджибаев должен трансформировать 11 медицинских вузов», — заявил Шавкат Мирзиёев. Он добавил, что работу нужно начать с Ташкентской медицинской академии, пригласив профессоров и преподавателей из Европы и других развитых стран.

Также на основе зарубежного опыта в ТМА поручено организовать новое направление, где будут готовить медицинских управленцев и специалистов, работающих на высокотехнологичном оборудовании.

30 одарённых студентов ординатуры и магистратуры академии для повышения квалификации отправят в престижные медицинские центры за рубежом. Средства на эти и другие цели будут выделены из Государственного фонда медицинского страхования, говорилось на совещании.

«В целом каждый год для системы здравоохранения выделяются триллионы, привлекаются международные кредиты. Наш народ должен ощутить эффект от этих средств», — сказал глава государства.

Для этого, по словам президента, в разрезе регионов и заболеваний будет внедрена система определения показателей и оценки качества и количества, которая в качестве эксперимента будет опробована в онкологии и гематологии.

По этим направлениям вице-премьеру Бехзоду Мусаеву, главе Минздрава Абдухакиму Хаджибаеву, министру финансов Тимуру Ишметову и замминистра здравоохранения Улугбеку Собирову в месячный срок поручено разработать отдельную программу.