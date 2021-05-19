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  • 19 май 2021 10:31
  • 34

В Узбекистане появятся пакеты бесплатных медицинских услуг

В Узбекистане появятся пакеты бесплатных медицинских услуг

Шавкат Мирзиёев поручил внедрить в практику пакет бесплатных медицинских услуг. Также с 1 июля внедрят новую систему лечения первичных признаков хронических заболеваний. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего видеоселекторного совещания.

 

Как передает Kun.uz, первому заместителю министру здравоохранения Амрилло Иноятову было поручено в месячный срок внедрить в практику пакет бесплатных медицинских услуг по лечению первичных признаков хронических заболеваний.

 

«Многие говорят, что в стране бесплатной медицины нет. Люди говорят о коррупции. Мы выделяем средства, но они не расходуются должным образом», - сказал глава государства.

 

Стало также известно, что с 1 июля в Узбекистане внедрят новую систему лечения первичных признаков хронических заболеваний.

 

В частности, в Сырдарьинской области население будет бесплатно обеспечено лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.


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