В Узбекистане появятся пакеты бесплатных медицинских услуг

Шавкат Мирзиёев поручил внедрить в практику пакет бесплатных медицинских услуг. Также с 1 июля внедрят новую систему лечения первичных признаков хронических заболеваний. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего видеоселекторного совещания.

Как передает Kun.uz, первому заместителю министру здравоохранения Амрилло Иноятову было поручено в месячный срок внедрить в практику пакет бесплатных медицинских услуг по лечению первичных признаков хронических заболеваний.

«Многие говорят, что в стране бесплатной медицины нет. Люди говорят о коррупции. Мы выделяем средства, но они не расходуются должным образом», - сказал глава государства.

Стало также известно, что с 1 июля в Узбекистане внедрят новую систему лечения первичных признаков хронических заболеваний.

В частности, в Сырдарьинской области население будет бесплатно обеспечено лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.