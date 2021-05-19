В Узбекистане появятся пакеты бесплатных медицинских услуг

Как передает Kun.uz, первому заместителю министру здравоохранения Амрилло Иноятову было поручено в месячный срок внедрить в практику пакет бесплатных медицинских услуг по лечению первичных признаков хронических заболеваний.
«Многие говорят, что в стране бесплатной медицины нет. Люди говорят о коррупции. Мы выделяем средства, но они не расходуются должным образом», - сказал глава государства.
Стало также известно, что с 1 июля в Узбекистане внедрят новую систему лечения первичных признаков хронических заболеваний.
В частности, в Сырдарьинской области население будет бесплатно обеспечено лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.