Украинские мошенники взялись за граждан Узбекистана. Им предлагают выехать через Киев на работу в США и Европу, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные ИА "Дуне".

"В связи с активизацией международных рейсов растет количество граждан Узбекистана, выезжающих в зарубежные страны, в том числе на Украину. Большинство из них пытается использовать территорию Украины в качестве транзитной зоны для выхода в европейские государства. Это связано с тем, что в Киеве есть ряд визовых центров для поездок в Европу, относительно дешевые авиабилеты в европейские города, а также физические и юридические лица (посредники), занимающиеся отправкой рабочей силы в страны Запада", – отметили в посольстве Узбекистана в Киеве.

Однако практика показывает, что граждане нашей страны из-за неспособности говорить на местном языке, правовой безграмотности и по другим причинам часто попадают в сети различных мошенников. В связи с этим посольство Узбекистана в Киеве обратилось к нашим согражданам, которые намерены посетить европейские страны через Украину.

"В последнее время на Украине появились различные мошеннические группы, создатели которых часто обещают помочь нашим соотечественникам уехать на работу в Европу и США. Некоторые из наших граждан потеряли свои деньги в результате таких мошенничеств и находятся в сложной ситуации в зарубежных странах. Прискорбно также, что наши соотечественники привлекаются к административной и уголовной ответственности за нарушение законов других стран", – говорится в обращении посольства.

Посольство просит сограждан быть внимательными, и, в случае необходимости, обращаться в правоохранительные органы.

В то же время гражданам нашей страны, пострадавшим от незаконной деятельности мошенников, следует обращаться в посольство Узбекистана в Украине по телефонам +38 (044) 501-41-82 и +38 (044) 501-41-83, или на электронную почту: embassy@uzbekistan.org.ua, а также они могут подать свою заявку через сеть Telegram, подключенную к номеру +38 (097) 579-23-66.