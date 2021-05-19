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  • 19 май 2021 10:20
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В Узбекистане будут развивать паралимпийское движение

В Узбекистане будут развивать паралимпийское движениеПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию паралимпийского движения». Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Документ направлен на расширение условий для занятий спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, а также увеличение занимающихся спортом среди них.

 

Намечено поэтапное создание в спортивных образовательных учреждениях по всем видам спортивных отделений для лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, отбор одарённых спортсменов, их ориентация и подготовка, а также внедрение непрерывной единой комплексной системы, обеспечивающей достижение высокого спортивного мастерства.

 

Запланировано создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по паралимпийским видам спорта, а также проведение научных исследований.

 

Кроме того, будут усилены социальная поддержка лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью, стимулирование обретения ими достойного места в обществе, налажены программно-методическое обеспечение интеграции физической и социальной адаптации, профессиональная реабилитация и подготовка кадров.

 

Постановлением Национальная паралимпийская ассоциация Узбекистана преобразуется в Национальный паралимпийский комитет Узбекистана.

 

Перед ним поставлены задачи популяризации паралимпийских видов спорта, налаживание новой системы выявления, выбора и селекции талантливых спортсменов, подготовки их в качестве профессиональных спортсменов и другие.

 

У комитета будут региональные отделения, которые займутся развитием паралимпийских видов спорта в регионах.

 

В Узбекском государственном университете физической культуры и спорта создаётся Паралимпийский факультет. Он будет готовить тренеров и инструкторов-методистов по паралимпийским видам спорта, специалистов, работающих со слепыми, глухими и слабослышащими, ампутантами (сурдо-, тифлосурдо- и международных сурдопереводчиков), а также другие кадры.

 

С 2021/2022 учебного года в Университете физкультуры и спорта и его Нукусском и Ферганском филиалах, а также других соответствующих вузах открывается кафедра «Паралимпия», а также специальность магистратуры «Адаптивное оздоровление, физическое воспитание и спорт».

 

При Паралимпийском комитете будет открыт Институт подготовки специалистов по паралимпийским видам спорта. На базе детско-юношеских спортивных школ в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях и Ташкенте будут открыты Паралимпийские спортивные центры (при Паралимпийском комитете).

 

Постановлением также одобрена инициатива о реализации с 1 сентября проекта «Спорт для всех». В рамках этого проекта раз в год будет проводиться Международный фестиваль параспорта, целью которого является широкий охват лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью параспортивными видами, их социальная поддержка и интеграция в общество.

 

3 декабря — в Международный день инвалидов — среди слепых, слабослышащих и ампутантов в Ташкенте будет проводиться республиканский параспортивный фестиваль по паранастольному теннису, футболу 5×5, голболу, паралегкой атлетике, парапауэрлифтингу, парабадминтону, шахматам и другим видам спорта, включенным в параспортивные виды, а в других регионах — параспортивные фестивали;

 

С 1 июня при организации всех спортивных соревнований, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий будут проводиться соответствующие соревнования также среди лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.

 

До конца 2021 года на всех государственных спортивных объектах и сооружениях должны быть созданы все условия для занятий спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.

 

Отныне при разработке проектов государственных спортивных сооружений и спортплощадок, планируемых к строительству, должны создаваться условия для занятий спортом лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью. Объектам без этих условий будет отказано в финансировании и они не будут приниматься государственной комиссией.


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