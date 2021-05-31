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  • 19 май 2021 10:26
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В Таджикистане стартуют Дни узбекского кино

В Таджикистане стартуют Дни узбекского киноС 19 по 22 мая 2021 года в Таджикистане пройдут Дни узбекского кино, сообщили в агентстве кинематографии.

 

Зрителям из Таджикистана покажут новинки узбекского кино, такие как "Илхак", "Бесцветные сны", "Сердце народа", "Дежурный по Содружеству". На большом экране покажут также классику отечественного кинематографа - "Бунт невесток", "Волшебный сундук" и другие. Демонстрация картин стартует вечером 19 мая во дворце "Навруз" в Душанбе.

 

В ходе мероприятия стороны подпишут меморандум о двустороннем сотрудничестве, а также пройдут встречи кинематографистов двух стран, будут презентованы книги и альбомы, изданные Всемирным обществом по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

 

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