ООН объявила регион Приаралья зоной экологических инноваций и технологий

18 мая в ходе пленарного заседания 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по предложению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева единогласно принята специальная резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Об этом сообщает UzReport.

Инициатива главы Узбекистана получила широкую поддержку мирового сообщества, о чем свидетельствует тот факт, что соавторами резолюции выступили около 60 государств из различных регионов мира.

В принятой резолюции, Генеральная Ассамблея ООН:

- заявляет о своей поддержке региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья;

- поощряет научно-исследовательскую консультативную деятельность в интересах дальнейшего восстановления и улучшения окружающей среды, сохранения природных ресурсов и повышения качества жизни населения;

- подчеркивает важность активизации регионального сотрудничества в реализации совместных мероприятий по преодолению последствий кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе;

- призывает все заинтересованные стороны проводить совместные междисциплинарные исследования,разрабатывать и внедрять экологически безопасные технологии, способствовать стабильному инклюзивному и экологически устойчивому экономическому росту и применению энерго- и водосберегающих технологий.

В документе отражена высокая оценка и поддержка ООН создания по инициативе Руководства Узбекистана Международного инновационного центра Приаралья при Президенте Республики Узбекистан и учреждения под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Приаралья.

Приаралье стало первым регионом, которому Генеральная Ассамблея предоставила столь значимый статус – Зоны экологических инноваций и технологий. Принятие специальной резолюции ГА ООН нацелено на объединение усилий в целях формирования условий и стимулов для привлечения инвестиций в разработку и внедрение высокотехнологических инноваций, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий, комплексного применения принципов «зеленой» экономики, предотвращения дальнейшего опустынивания и экологической миграции, развития экотуризма и реализации других мер.

Документ также позволит консолидировать усилия и обеспечить согласованность программ и проектов специализированных агентств, фондов и программ системы ООН в поддержку приоритетов регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития.