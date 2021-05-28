Депутаты одобрили освобождение электромобилей от автосборов

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 18 мая концептуально приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документом предусмотрено освобождение от уплаты сборов за приобретение и (или) временный ввоз на территорию Узбекистана автотранспортных средств с электродвигателями. Ранее мы писали о том, что законопроект был разработан Министерством финансов.

Сбор за приобретение и (или) временный ввоз автомобилей уплачивается владельцами машин при их регистрации в органах МВД. По новым автомобилям (не бывшим в эксплуатации), за исключением отечественного производства, сумма сбора составляет 3% от цены приобретения, по б/у машинам ставка разнится.

По данным Госкомстата, в 2020 году в Узбекистан был импортирован 131 электромобиль на общую сумму 2,9 млн долларов. За два месяца нынешнего года в страну было ввезено уже 85 электромобилей.

Производство электромобилей планируется освоить в Узбекистане — о планах по выпуску такого транспорта к 2025 году в марте заявлял «Узавтосаноат». Озвучивались и другие проекты, запланированные другими компаниями.

14 мая на заседании Совета по промышленной политике СНГ говорилось, что Узбекистан готов к взаимодействию в развитии производств электромобилей на пространстве Содружества.

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