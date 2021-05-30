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  • 19 май 2021 10:16
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В Узбекистане внедрят специальный стикер для выпускаемой обуви

В Узбекистане внедрят специальный стикер для выпускаемой обувиВ Узбекистане внедрят специальный стикер для выпускаемой обуви. Это позволит определять качество продукции и избавиться от контрафакта, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Ассоциации "Узчармсаноат".

 

Сегодня покупатель, который заходит в торговый центр, чтобы купить обувь, в большинстве случаев бывает незащищен от недобросовестных продавцов. "Настоящее итальянское качество", "оригинальная импортная обувь" – такая реклама часто попадается на глаза. К сожалению, проверить достоверность такой информации сложно. Покупателю остается верить продавцу на слово.

 

Однако в ближайшее время ситуация изменится, в Узбекистане будет внедрена возможность определения качества и уровня оригинальности каждой пары обуви.

 

Практика маркировки обуви в Европе началась более десяти лет назад. В настоящее время эта система уже приносит свои плоды. Россия перешла на цифровую систему маркировки продукции с 2018 года. В Узбекистане с 1 января 2021 года была создана Национальная система знаков оригинальности, и уже два вида продукции маркируются цифровым способом. Именно с помощью этой системы в будущем планируется "штриховать" обувь.

 

В настоящее время разработкой системы занимается компания CRPT Turon. Внедряемая система ASL BELGISI должна стать инструментом, который поможет снизить количество контрафактной продукции, а каждый выданный штрих-код будет являться знаком, определяющим качество и оригинальность продукта.

 

Что дает цифровая маркировка продукции? Прежде всего, она позволяет покупателю отслеживать маркировку оригинальности продукта, информацию о стране-производителе, материалах, из которых сделана продукция, их влиянии на здоровье человека и о сроке годности товара.

 

Внедрение данной системы будет способствовать тому, что предприниматели станут уделять гораздо больше внимания качеству своей продукции, также система позволит им защитить свой бренд. Кроме того, будет усилен контроль за ввозом в республику контрафактных аналогов известных брендов. Это, в свою очередь, сформирует здоровую конкурентную среду и приведет к увеличению количества качественной продукции.


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