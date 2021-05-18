В Узбекистане внедрят европейскую систему сертификации импортной продукции

Президент Шавкат Мирзиёев 17 мая ознакомился с презентацией о мерах по совершенствованию национальной системы технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии. Об этом сообщает UzReport.

Отмечалось, что требуется решить множество задач, связанных со стандартами на производстве, при экспорте и импорте. Некоторые процедуры вызывают затруднения у предпринимателей.

В ходе презентации обсуждены предложения по решению этих проблем и совершенствованию процедур.

Так, сегодня для продукции 3,4 тысячи видов требуется наличие одновременно сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения.

Глава государства поручил ответственным лицам оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия.

Проверка импортной продукции проводится в процессе таможенного оформления, на что уходит до 60 дней. В связи с этим поставлена задача внедрить порядок размещения соответствующей документации на электронной таможенной платформе не менее чем за 30 дней.

При совершенствовании сферы используется мировой опыт. В частности, в Европе обязательной сертификации подлежат только 28 видов продукции с очень высокой степенью риска, соответствие остальных видов товаров подтверждается путем декларирования.

На презентации отмечалась необходимость внедрения аналогичной системы в качестве эксперимента. На начальном этапе порядок декларирования будет применяться в отношении около 800 видов продукции.

Дано указание принять международные стандарты взамен 11 тысяч национальных стандартов, негармонизированных с международными требованиями, и начать с 2023 года перевод всех предприятий на вновь принятые стандарты.

Подчеркнута важность поднять до международного уровня деятельность 20 испытательных лабораторий в системе Агентства «Узстандарт», наладив оценку соответствия международным стандартам в первую очередь продуктов питания, товаров сельского хозяйства, электротехники, легкой промышленности, гигиенической и парфюмерной продукции, строительных материалов.

Необходимо помочь предприятиям в получении международных сертификатов для широкого использования преференций системы GSP+ Европейского Союза, отмечалось на мероприятии.

Поставлена задача четко определить полномочия ответственных ведомств исходя из норм Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации.