Стадионы Узбекистана задействуют при проведении концертов

В Узбекистане займутся повышением эффективности деятельности футбольных клубов. С этой целью Кабмин принял постановление, в соответствии с которым госдоли в футбольных клубах передаются в ведение госорганов и компаний, а затем продаются в установленном порядке.

Госорганы и хозяйственные общества, названные в перечне, в течение месяца должны будут разработать и утвердить "дорожную карту" по эффективному использованию футбольных стадионов и повышению их рентабельности.

Они, в частности, будут реконструированы, отремонтированы и благоустроены. Предусмотрено также обеспечение постоянной эксплуатации стадионов в течение года.

Будет существенно увеличено количество спортивных мероприятий (соревнований, спортивных секций), концертов и других массовых мероприятий, проводимых на стадионах в течение года. Здесь же будут организованы точки общественного питания (кафе, рестораны), появятся спортивные магазины, развлекательные заведения, пишет Sputnik Узбекистан.