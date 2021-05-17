Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного деятеля искусств Баходира Юлдашева

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного деятеля искусств Узбекистана Баходира Юлдашева, сообщает Podrobno.uz.

Текст соболезнования размещен на сайте главы государства.

Искусство и культура нашей страны понесли тяжелую утрату. 16 мая этого года в возрасте 76 лет ушел из жизни обладатель великого и неповторимого таланта, выдающийся режиссер и актер, заслуженный деятель искусств и народный артист Узбекистана Баходир Юлдашев, внесший огромный вклад в развитие национального театрального искусства.

Юлдашев родился 7 сентября 1945 года в городе Каттакургане Самаркандской области в актерской семье. После окончания средней школы учился режиссуре в Ташкентском театрально-художественном институте.

Трудовую деятельность начал артистом Узбекского государственного академического драматического театра (ныне Узбекский национальный академический драматический театр). В этом театре с богатой историей и славными традициями, актербыстро превратился в талантливого режиссера со своим ярким стилем и творческими принципами.

В возрасте двадцати семи лет он был назначен главным режиссером и художественным руководителем театра. За свою тринадцатилетнюю деятельность в этой обители искусства он внес значительный вклад в создание уникальной творческой атмосферы в коллективе, обогащение репертуара театра как классическими, так и современными произведениями отечественных и зарубежных авторов, а также в воспитание молодых талантов.

С 1984 по 2004 год работал художественным руководителем Узбекского государственного драматического театра имени Аброра Хидоятова.

Горячо любивший искусство, считавший преданное служение ему смыслом своей жизни, Юлдашев создал свою творческую школу в узбекской режиссуре.

Десятки драматических спектаклей в постановке Юлдашева, в числе которых «Абу Райхан Беруни», «Ибн Сина», «Искандар», «Нодирабегим», «Звездные ночи», «Черный пояс», «Фармонбиби обиделась», «Бунт невесток», «Дело Майсары», «Чеча» и «Аршин мал алан», покорили сердца миллионов поклонников искусства и вошли в «золотой фонд» нашего театрального искусства. Многие из этих спектаклей имели оглушительный успех за рубежом.

Постоянно стремившийся обогатить национальное театральное искусство новыми идеями и интерпретациями, неповторимыми произведениями, Юлдашев также получил широкое признание – как у нас в стране, так и за рубежом – как выдающийся постановщик площадных представлений, массовых культурных мероприятий, в которых проявлялись широта художественного мышления и перфекционизм режиссера.

Творческая активность и организаторские способности Юлдашева особенно ярко проявились в годы независимости. Наш народ и творческая общественность хорошо знают и высоко ценят кропотливую работу и самоотверженные усилия мастера в создании художественных программ для всенародных праздников Независимости и Навруз, всемирно известного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», а также международных фестивалей искусств макома и бахши, народно-прикладного искусства.

Выдающийся артист, посвятивший всю свою сознательную жизнь развитию национального искусства, в 2009 году основал молодежный экспериментальный театр-студию «Дийдор» и руководил им до конца жизни. Через деятельность этой студии он раскрыл и помог реализоваться десяткам молодых талантов, вывел на сцену и продвигал классику отечественной литературы.

Чтобы передать богатые знания и опыт молодому поколению, Юлдашев провел на центральном телевидении очень содержательные "Уроки мастерства", посвященные теоретическим и практическим вопросам актерского и режиссерского мастерства.

Заслуги Юлдашева в деле развития национального искусства и культуры были достойно оценены государством. Ему были присвоены почетные звания «Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан» и «Народный артист Республики Узбекистан», он был награжден орденами "Мехнат шухрати", "Фидокорона хизматлари учун", "Эл-юрт хурмати", "Буюк хизматлари учун".

Светлая память о выдающемся сыне нашего народа, великом артисте, уникальной личности, искреннем и скромном человеке, заботливом и требовательном наставнике Баходире Юлдашеве навсегда останется в наших сердцах.