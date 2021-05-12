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  • 12 май 2021 9:46
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Стрельба в Казани: Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Владимиру Путину

Стрельба в Казани: Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с нападением на школу в Казани.

 

«Глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии – стрельбе в школе в городе Казани, повлекшей гибель ни в чем не повинных детей и взрослых. Мы решительно осуждаем этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания. В этот тяжелый час весь многонациональный народ Узбекистана разделяет боль утраты вместе с народом России», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте главы государства.

 

Шавкат Мирзиёев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

 

Напомним, утром 11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба. В результате нападения в школе погибли 8 человек, среди них – 7 детей. 21 пострадавшего госпитализировали. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.


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