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  • 12 май 2021 9:45
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Круглосуточные Shopping Street появятся в городах Узбекистана до 1 сентября

Круглосуточные Shopping Street появятся в городах Узбекистана до 1 сентябряДо 1 сентября 2021 года в крупных городах, областных и районных центрах будут созданы Shopping Street, где будут круглосуточно работать торговые и развлекательные заведения, сообщает Podrobno.uz. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по ускоренному развитию сферы услуг".

 

"Предусматривается упрощение имеющихся требований по общественной безопасности в местах, где осуществляется деятельность на круглосуточной основе", – отметил первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Саидкаххор Холхужаев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

 

Кроме того, в 2021-2023 годах в стране будут созданы 130 рынков и торговых комплексов, из которых 15 – это дехканские рынки, а остальные – современные торговые комплексы.

 

"На сегодняшний день более 500 рынков и торговых комплексов практически принадлежат государству. Большинство из них убыточны и нерентабельны", – сказал начальник управления Агентства по управлению государственными активами Санжар Тангриев.

 

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, документом отменяется условие об обязательном участии в уставном капитале рынков и торговых комплексов органов местной власти.


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