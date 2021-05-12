Узбекский язык будут преподавать как иностранный в русских классах

Начиная с этого года, в школах Узбекистана с русским языком обучения, узбекский язык будет преподаваться как иностранный.

В последние годы многие родители часто критикуют, что методика обучения узбекского языка для классов обучения не на государственном языке, очень сложна и наточена на грамматику, а также то, что, в учебниках используются устаревшие термины и слова.

Чтобы сделать обучение государственного языка интересным и удобным, с привлечением зарубежных экспертов-лингвистов, разработана новая программа предмета «Узбекский язык» для школьников не являющимися носителями языка.

Новый учебник будет нацелен на развитие у ученика навыков общения и понимания устной и письменной речи, а также на формирование знаний грамматики и словарного запаса (уровни А1, А2, В1, В2).

С нового учебного года начнётся поэтапное внедрение новой программы, передает UzReport.

Учебник будет содержать определенные речевые навыки (общение и понимание устной и письменной речи), а также лексику (грамматика и словарный запас)

Наряду с этим, в учебнике имеется отделение рабочей тетради, а также разделы: узбекский алфавит (латиница), словарь, аудиозаписи (формат MP3). Также, книга дополнена логическими ребусами, судоку и комиксами.

Словарь в книге будет приведен на казахском, кыргызском, каракалпакском, туркменском, таджикском, русском и английском языках, действуя через систему QR-кодов.