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  • 12 май 2021 9:32
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Опубликована петиция о снижении скорости транспорта в городах

Опубликована петиция о снижении скорости транспорта в городахНа портале коллективных обращений Mening Fikrim опубликована петиция об ограничении максимальной скорости движения автотранспортных средств на территории городов.

 

Как сообщает gazeta.uz, автор петиции предлагает ограничить максимально разрешённую скорость в городах до 50 км/час, а возле социально значимых объектов (школы, детсады, больницы и другие) — до 30 км/час путём внесения изменений в Правила дорожного движения.

 

Автор ссылается на официальные данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым при наезде автомобиля на уязвимого (незащищенного) участника дорожного движения на скорости 30 км/час в большинстве случаев пешеходы выживают, а при скорости машины 50 км/час большинство из них могут скончаться.

 

ВОЗ приводит следующие данные, которые показывают вероятность получения смертельной травмы при столкновении пешехода и транспортного средства:

·на скорости свыше 60 км/час риск гибели составляет 95%;

·на скорости 50 км/час риск гибели снижается до 80%;

·на скорости 40 км/час риск гибели может быть 38−40%;

·на скорости 30 км/час риск гибели снижается до 10−13%.

 

«При движении водители автотранспортных средств находятся в защищенной машине и многие даже пристёгнуты ремнями, во время аварии они будут защищены, а пешеходы — нет», — говорится в петиции.

 

Автор предлагает вспомнить, «сколько раз на наших глазах происходили трагедии с участием пешеходов из-за превышения скорости».

 

«Не стоит забывать, что в городе гораздо меньше автотранспортных средств, чем пешеходов. Не все пешеходы молодые и здоровые. [Кроме того,] выходя из автотранспортного средства водители тоже становятся пешеходами, и их жизнь подвергается тем же угрозам, что и остальных», — призывает автор.

 

Коллективное обращение, адресованное палатам Олий Мажлиса Узбекистана, должно получить не менее 10 тысяч голосов. Голосование за эту петицию завершится через три месяца. Срок рассмотрения и принятия решений по обращениям — не более 60 дней.


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