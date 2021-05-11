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  • 11 май 2021 9:22
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Утверждены дополнительные нерабочие дни на 2021 год

Утверждены дополнительные нерабочие дни на 2021 год

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 мая подписал указ, которым утверждены дополнительные нерабочие дни на 2021 год. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Принятым документом внесены изменения в указ главы государства от 3 декабря 2020 года «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2021 году».

 

Решение направлено на создание условий для активного отдыха населения в рамках программы развития внутреннего туризма «Путешествуй по Узбекистану!»

 

Дополнительные нерабочие дни (выделенное жирным — внесённые изменения):

·пятница 14 мая;

·четверг 2 сентября;

·пятница 3 сентября;

·пятница 31 декабря.

(в бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни компенсируются за счёт сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска)

 

Переносимые выходные дни (в связи с празднованием Курбан хайита):

·с субботы 17 июля — на среду 21 июля;

·с субботы 24 июля — на четверг 22 июля.

 

Нерабочие дни для всех работников (независимо от вида рабочей недели):

·суббота 2 января;

·суббота 15 мая;

·среда 21 июля;

·четверг 22 июля;

·суббота 4 сентября.

 

Напомним, в феврале президент подписал указ, согласно которому в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне устанавливается не менее трёх нерабочих дней (за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней).

 

Этим же указом было предусмотрено введение системы «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Она предусматривает путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. «Отпуск для семейного путешествия» будет предоставляться за счёт ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.


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