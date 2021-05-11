Вынесены приговоры по делу о прорыве дамы Сардобинского водохранилища

17 человек получили обвинительные приговоры по делу о прорыве дамы Сардобинского водохранилища, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Верховного суда.

Шестерых обвиняемых суд приговорил к различным срокам от 3 до 10 лет тюрьмы, одного – к ограничению свободы на 4 года (домашний арест), остальных – к крупным штрафам.

Самый большой срок – 10 лет – получил бывший заместитель гендиректора УП "Узтемирйулкурилишмонтаж", экс-глава Дирекции строительства гидротехнических сооружений М. Холматов. Он получил срок за хищения в особо крупном размере, должностной подлог, а также нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия.

По пять лет тюрьмы получили бывший начальник "Сирдаре сув курилиш инвест" С. Абдуназаров, а также бывший начальник отдела планирования перспективных проектов UzGIP С. Руднев.

Что касается штрафов, то их суммы составили от 6,8 миллиона сумов до 134 миллионов сумов.

Напомним, что ранее власти озвучили три основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища.

1 мая 2020 года после сильного дождя и штормового ветра утром произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям был нанесен большой ущерб.

Из-за прорыва дамбы 56 были госпитализированы, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, 1 – пропал без вести. В частности, двух сотрудников Национальной гвардии унесло сильным потоком воды во время операции по оповещению и спасению. Они пожертвовали своей жизнью и спасли жизни сотен людей.

Всего из-за чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище около 90 тысяч человек из 24 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в безопасные районы.