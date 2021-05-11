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  • 11 май 2021 9:11
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Рамазан хайит будет отмечаться 13 мая

Рамазан хайит будет отмечаться 13 маяПервый день Рамазан хайита в Узбекистане выпадает на 13 мая — эта дата объявлена выходным днём. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева от 10 мая, которое ссылается на данные Управления мусульман страны.

 

В этот же день глава государства подписал указ, согласно которому дополнительным нерабочими днями определены 14 и 15 мая (нерабочий день для всех работников).

 

Таким образом, узбекистанцы будут отдыхать четыре дня подряд — с четверга 13 по воскресенье 16 мая.

 

В постановлении содержится поручение о проведении всех мероприятий, связанных с праздником, с соблюдением карантинных ограничений.

 

В апреле Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение, согласно которому намазы в мечетях должны проводиться на открытых площадях, присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

 

Напомним, в феврале президент подписал указ о развитии внутреннего и паломнического туризма, согласно которому в период празднования Навруза, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) устанавливается не менее трёх нерабочих дней.


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