В ближайшее время Спецкомиссия объявит о начале массовой вакцинации от коронавируса лиц младше 65 лет, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные сотрудницы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Насибы Тоировой.

"Изначально была объявлена вакцинация лиц старше 65 лет и медицинских работников. Теперь список дополнился работниками дошкольных учреждений, учителями и лицами с хроническими заболеваниями. На втором этапе массовой вакцинации предусмотрена вакцинация населения, не состоящего на диспансерном учете, по решению Специальной комиссии по борьбе с коронавирусом. Официальная информация будет предоставлена в ближайшее время", – отметила она.

Напомним, что прививочная кампания от коронавируса в Узбекистане стартовала в апреле. Она проводится вакцинами AstraZeneca (две дозы), ZF-UZ-VAC2001 (три дозы) и "Спутник V" (две дозы). Здесь важно подчеркнуть, что вакцинация должна проходить только одним препаратом, нельзя получить первую дозу одной вакцины, а вторую – другой.

Вакцинация производится на добровольной основе и абсолютно бесплатна. Всего власти намерены до конца июня провакцинировать 4 миллиона человек.

При этом на днях стало известно, что Узбекистан получит следующую партию аналога AstraZeneca с опозданием. Это связано со сложной ситуацией в Индии, где она производится. Поэтому с 1 мая в приоритетном порядке вакцинируются те лица, кто уже получил первую дозу вакцины.