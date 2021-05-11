В Узбекистане некоторым категориям граждан разрешили раньше уходить на пенсию

В Узбекистане некоторым категориям граждан разрешили уходить на пенсию ранее общеустановленного срока, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на правовой портал "Норма".

Это предусмотрено Приказом министра занятости и трудовых отношений. Он вступил в силу с 4 мая.

Документ регулирует порядок досрочного назначения пенсии работникам, уволенным с работы в связи с прекращением трудового договора по следующим основаниям: в связи с изменениями в технологии, организации производства и труда, сокращением объемов работ, повлекших изменение численности (штата) работников или изменение характера работ, либо ликвидацией предприятия.

Данным лицам предоставляется право выхода на пенсию досрочно (за два года до установленного законодательством срока назначения пенсии на общих основаниях), в случае если они официально признаны безработными, и они имеют необходимый трудовой стаж:

·мужчины – по достижении возраста 58 лет и при стаже работы не менее 25 лет;

·женщины – по достижении возраста 53 лет и при стаже работы не менее 20 лет.