» » » «Узбекистон темир йуллари» планирует возобновить ж/д сообщение с Россией и Казахстаном
﻿
  • 10 май 2021 9:52
  • 20

«Узбекистон темир йуллари» планирует возобновить ж/д сообщение с Россией и Казахстаном

«Узбекистон темир йуллари» планирует возобновить ж/д сообщение с Россией и Казахстаном

«Узбекистон темир йуллари» направила обращения в Россию и Казахстан о возобновлении международного ж/д сообщения. Об этом сообщили ответственные лица компании на прошедшем брифинге.

 

«В настоящее время «Узбекистон темир йуллари» направила обращение о поэтапном восстановлении международных ж/д рейсов в администрации Казахстана и России. Обращение рассматривается госорганами обеих стран», – заявили в компании.

 

В ходе брифинга также говорилось о работе в части повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров, и соблюдения карантинных мер на действующих рейсах.

 

«Все железнодорожные вокзалы функционируют со строгим соблюдением предписанных правил, обслуживают пассажиров и днём, и ночью. В соответствии с правилами санитарной гигиены, на контрольно-пропускных пунктах вокзалов, в установленном порядке измеряется температура тела пассажиров, бесплатно раздаются медицинские маски, антисептическими средствами обрабатываются руки каждого», - отмечалось в докладе.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
«Узбекистон темир йуллари» объявила скидки к Наврузу

«Узбекистон темир йуллари» объявила скидки к Наврузу

Новости Узбекистана
﻿

"Узбекистон темир йуллари" с 1 августа начнет продавать билеты за валюту по картам Visa

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
На сайте

На сайте "Узбекистон темир йуллари" началась продажа билетов на поезда

Новости Узбекистана / Технологии
﻿

"Узбекистон темир йуллари" закупит два высокоскоростных поезда Talgo

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
На международных рейсах «Узбекистон темир йуллари» объявлены скидки

На международных рейсах «Узбекистон темир йуллари» объявлены скидки

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика