«Узбекистон темир йуллари» планирует возобновить ж/д сообщение с Россией и Казахстаном

«Узбекистон темир йуллари» направила обращения в Россию и Казахстан о возобновлении международного ж/д сообщения. Об этом сообщили ответственные лица компании на прошедшем брифинге.

«В настоящее время «Узбекистон темир йуллари» направила обращение о поэтапном восстановлении международных ж/д рейсов в администрации Казахстана и России. Обращение рассматривается госорганами обеих стран», – заявили в компании.

В ходе брифинга также говорилось о работе в части повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров, и соблюдения карантинных мер на действующих рейсах.

«Все железнодорожные вокзалы функционируют со строгим соблюдением предписанных правил, обслуживают пассажиров и днём, и ночью. В соответствии с правилами санитарной гигиены, на контрольно-пропускных пунктах вокзалов, в установленном порядке измеряется температура тела пассажиров, бесплатно раздаются медицинские маски, антисептическими средствами обрабатываются руки каждого», - отмечалось в докладе.

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