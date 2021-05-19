» » » Частным клиникам разрешили оказывать медуслуги пациентам с COVID-19 до конца года
﻿
  • 10 май 2021 9:50
  • 19

Частным клиникам разрешили оказывать медуслуги пациентам с COVID-19 до конца года

Частным клиникам разрешили оказывать медуслуги пациентам с COVID-19 до конца годаНегосударственным медицинским организациям в порядке исключения до 1 сентября 2020 года было разрешено оказывать медицинские услуги пациентам с коронавирусом COVID-19, отнесенным к числу инфекционных заболеваний, требующих принятия экстренных профилактических и противоэпидемиологических мер. Об этом сообщает gazeta.uz.

 

Специальная республиканская комиссии по борьбе с коронавирусом продлила этот срок до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

 

Минздрав подчёркивает, что частные клиники должны оказывать лечение, проводить ПЦР и экспресс-тестирование на коронавирус на основе утверждённых министерством требований (Минздрав ранее отзывал лицензии у ряда клиник за нарушение требований).

 

Согласно заключённым договорам между с Управлениями здравоохранения Каракалпакстана, Ташкента и областей, частные медучреждения должны регулярно сдавать необходимые отчёты об оказываемом лечении и соблюдении санитарных требований.

 

Кроме того, частные клиники обязаны оказывать лечение пациентам с коронавирусом через программу www.bemor.ssv.uz.


Похожие статьи:
﻿
Пульсоксиметры и кислородные концентраторы планируется бесплатно выдавать пациентам на дом

Пульсоксиметры и кислородные концентраторы планируется бесплатно выдавать пациентам на дом

Новости Узбекистана
﻿
Частные клиники получили право лечить больных с коронавирусом

Частные клиники получили право лечить больных с коронавирусом

Новости Узбекистана
﻿
Частным медучреждениям разрешено тестировать на коронавирус

Частным медучреждениям разрешено тестировать на коронавирус

Новости Узбекистана
﻿
ИП не разрешили оказывать услуги такси

ИП не разрешили оказывать услуги такси

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Частные клиники смогут оказывать ряд услуг по лечению психических расстройств

Частные клиники смогут оказывать ряд услуг по лечению психических расстройств

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика