МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для ядерного реактора

В Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана до конца этого года поставят спецоборудование для авторегулирования мощности исследовательского ядерного реактора. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Департамент техкооперации МАГАТЭ подписал контракт с российской компанией «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» на снабжение соответствующим оборудованием ИЯФ.

Отмечается, что оборудование доставят в Узбекистан до конца этого года. Оно позволит повысить безопасность и надежность работы ядерного реактора с последующим увеличением коэффициента его использования.