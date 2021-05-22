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  • 10 май 2021 9:47
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МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для ядерного реактора

МАГАТЭ поставит в Узбекистан оборудование для ядерного реактораВ Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана до конца этого года поставят спецоборудование для авторегулирования мощности исследовательского ядерного реактора. Об этом сообщает ИА «Дунё».

 

Департамент техкооперации МАГАТЭ подписал контракт с российской компанией «СНИИП-СИСТЕМАТОМ» на снабжение соответствующим оборудованием ИЯФ.

 

Отмечается, что оборудование доставят в Узбекистан до конца этого года. Оно позволит повысить безопасность и надежность работы ядерного реактора с последующим увеличением коэффициента его использования.


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