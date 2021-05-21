Остановлены чартерные рейсы в Турцию и Индию

Узбекистан с 10 мая до стабилизации эпидемиологической ситуации приостанавливает все туристические чартерные рейсы в Турцию и Индию. Такое решение приняла Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

До 1 июня отменены все рейсы из Стамбула в Фергану, Ургенч и Самарканд. Ранее сообщалось о частичной отмене рейсов в Турцию.

При этом авиасообщение между Ташкентом и Стамбулом с 10 мая решено сократить. Оно будет организовано «с учётом ситуации» и «исходя из спроса» на паритетной основе.

Карантин для прибывающих

Согласно сообщению Минздрава, все прибывающие из Турции и Индии будут подписывать расписку о том, что они предупреждены об обязательном прохождении двухнедельного карантина в домашних условия или в отеле.

В расписке будет указан адрес проживания, в который пассажир направляется из аэропорта, номер телефона, а также предупреждение об ответственности за нарушение карантинных правил.

В качестве эксперимента вводится система ПЦР-тестирования всех прибывающих из Турции и Индии за счёт средств госбюджета. Тесты на коронавирус будут браться в аэропорту, после чего прибывшие будут отправляться на карантин. При положительном результате теста, полученном в течение 18 часов, для прибывших будет организовано лечение.

Для всех прибывающих в Узбекистан самолётами сохраняется требование о предъявлении справки об отрицательном тесте на коронавирус (только методом ПЦР), сделанном не ранее чем за последние 72 часа.

Кто сможет летать в Турцию и Индию несмотря на ограничения?

Власти опубликовали список категорий граждан, которым будет разрешено летать в Турцию и Индию несмотря на ограничения, введенные на полеты в эти страны.

Специальная республиканская комиссия утвердила список категорий граждан, которые смогут приобрести билеты в эти страны даже несмотря на введенные ограничения. Среди них:

·граждане Узбекистана и лица без гражданства, которые едут в эти страны по служебным делам (командировка);

·студенты, которые обучаются в вузах этих стран;

·иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в Узбекистане;

·дипломаты и члены их семей;

·граждане, которые ведут деятельность за рубежом, и лица без гражданства;

·специалисты, которые приезжают в рамках инвестиционных проектов;

·транзитные и трансферные пассажиры;

·граждане и лица без гражданства, которые планируют лечиться в этих странах.

Гражданам Узбекистана и лицам без гражданства, которые едут в Турцию или Индию по служебным делам, авиабилеты будут продавать только по разрешению Специальной республиканской комиссии.

Остальные категории граждан смогут приобрести билеты без разрешения. При этом они будут обязаны предоставить подтверждающие документы при регистрации в аэропорту и указать цель своей поездки.