Физлицам разрешили оказывать услуги такси в качестве ИП

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на значительное упрощение условий работы такси и сокращение теневого сектора на этом рынке. Об этом сообщает

Документом физическим лицам, зарегистрированным как индивидуальные предприниматели (ИП), до 31 декабря 2022 года в качестве эксперимента разрешено оказывать услуги по перевозке пассажиров на легковых автомобилях, имеющих не более четырёх пассажирских мест.

Основные требования для оказания услуг такси в качестве ИП:

·возраст водителя — от 21 года;

·возраст транспортного средства — не более 10 лет;

·периодичность прохождения техосмотра автомобиля- не менее 1 раза в полгода;

·водители должны ежемесячно проходить медицинский осмотр в частных клиниках или семейных поликлиниках.

Размер первоначального взноса для оформления разрешения на перевозку пассажиров для ИП снижен в 5 раз (до 690 тысяч сумов), а ежемесячный платёж — в 1,5 раза (до 425 тысяч сумов).

С 1 сентября 2021 года ИП, оказывающие услуги такси, обязаны при поиске клиентов пользоваться услугами компаний-агрегаторов, предоставляющих интерактивные сервисы.

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К автомобилям и юридических лиц, и ИП, занимающихся перевозкой пассажиров, установлены следующие единые требования:

·на крыше транспортного средства должен быть установлен фонарь (плафон) оранжевого цвета с надписью «TAXI»;

·автомобили должны быть оснащены устройствами (мобильные телефоны, планшеты и другие), способными принимать электронные платежи и регистрировать пройденный путь;

·на панели приборов автомобиля должна быть установлена специальная табличка с указанием информации о транспортном средстве.

Юридические лица, оказывающие услуги такси, получили ряд преференций:

·возможность остановки, посадки и высадки пассажиров в зонах действия знака «остановка запрещена», а также на территориях, прилегающих к аэропортам и вокзалам;

·бесплатный въезд и выезд из платных парковок аэропортов, вокзалов, автовокзалов с государственной долей, рынков и торговых комплексов для посадки и высадки пассажиров;

·разрешение на передвижение по специальным полосам, выделенным для автобусов.

Кроме того, до 1 января 2023 года отменены требование к окраске такси в бежевый (для Ташкента) и жёлтый (для других регионов) цвета и получению специального государственного номерного знака серии «ТТ».