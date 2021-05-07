Достижения и перспективы узбекско-российского сотрудничества

Последние четыре года отмечены заметной активизацией многопланового стратегического партнерства и укреплением союзничества Узбекистана с Российской Федерацией.

Узбекско-российские отношения, базирующиеся на принципах взаимного доверия, равноправия, взаимной поддержки и выгоды, уважения и учета интересов друг друга, совместными усилиями сторон выведены на траекторию интенсивного развития.

На сегодняшний день основополагающими межгосударственными документами являются «Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве» (1992), «Договор о стратегическом партнерстве» (2004) и «Договор о союзнических отношениях» (2005), в которых определены приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества. В целом договорно-правовая база состоит из 316 межгосударственных и межправительственных документов.

Важно отметить, что взятый новый стратегический курс Узбекистана на развитие внешнеполитической деятельности под руководством Ш.М.Мирзиёева способствует выстраиванию с Россией конструктивной, прагматической и высокопродуктивной политики, достижения которой убедительны и очевидны во всех сферах.

Во-первых, наблюдается существенный рост динамики политических контактов на высшем и высоком уровнях. За период установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией состоялись 27 визитов на высшем уровне. При этом важнейшими и прорывными стали госвизиты Ш.Мирзиёева в РФ в 2017г., в ходе которого были подписаны соглашения на $16 млрд. и президента РФ В.Путина в Узбекистан в 2018г. - на $25 млрд., придавшие мощный импульс нашим связям. Кроме того, в 2020г. глава Узбекистана принял участие на торжественном параде в честь 75-летия Великой Победы, а также состоялись 6 телефонных разговоров между лидерами наших стран, что свидетельствует о высоком уровне доверия и уважения между главами государств, взаимного настроя и готовности сторон к сотрудничеству.

Одновременно развиваются межпарламентские связи. В Законодательной палате Олий Мажлиса РУ образована Межпарламентская группа по сотрудничеству с Государственной Думой Федерального Собрания РФ. Активизировались взаимные визиты парламентских делегаций. За последние годы состоялись встречи между законодателями двух стран для изучения опыта парламентской деятельности, участия в работе различных международных конференций и парламентских организаций. Только в 2019г. проведены визиты Спикера Госдумы РФ В.Володина и Председателя Совета Федерации РФ. В.Матвиенко в Ташкент. В 2021г. в формате видеоконференции прошли пятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. В апреле 2021г. парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Т.Нарбаевой находилась с официальным визитом в России.

В рамках межпарламентского диалога обсуждаются актуальные вопросы по многим направлениям сотрудничества, в том числе в области трудовой миграции и борьбе с пандемией.

Налажен плотный межправительственный диалог. На его приоритетный характер указывает учреждение в 2019г. Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству на уровне глав правительств. Активно осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств, регулярный характер носят обмен визитами и встречи глав МИД двух стран.

Во-вторых, существенно возрос уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. С 1997г. действует совместный Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. В 2018г. приняты Программа межправительственного экономического сотрудничества на 2019-2024гг. и План мероприятий по ее реализации, что существенно расширило повестку практических мер узбекско-российского сотрудничества.

В 2020г. товарооборот между странами достиг $5,64 млрд., почти в 2 раза превысив показатели 2016г. ($3,8 млрд.).

Активно развивается межрегиональное сотрудничество. Правовая основа для наращивания кооперации в данном направлении заложена межправительственным соглашением о межрегиональном сотрудничестве, подписанным в ходе госвизита Президента Ш. М. Мирзиёева в РФ в 2017 г.

За последние годы в значительной степени увеличилось число хозяйствующих субъектов. По состоянию на 1 января 2021г. в Узбекистане работает 2093 предприятий с российским участием, в т.ч. СП - 1250, ИП - 843. В 2020 г. в республике вновь создано 307 предприятий с российским капиталом.

Российские инвесторы проявляют высокий интерес к Узбекистану. В период 2014-2020гг. объем освоенных российских инвестиций составил $10,4 млрд., из них в 2019г. $1,75 млрд. и в 2020 г. - $1,57 млрд.

Наиболее крупными российскими инвестиционными проектами реализуемыми в нашей стране являются: строительство АЭС ($11 млрд.); разработка месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» ($5,2 млрд.); увеличение объемов хранения газа ПХГ «Газли» ($250 млн.); разработка месторождения «Джел» ($258 млн.); модернизация Сырдарьинской ТЭС и Фархадской ГЭС ($249,2 млн.); строительство цементного завода в Ташкентской области ($160 млн.); организация тепличного хозяйства в Сурхандарье ($320 млн.). При этом привлекаются высокотехнологичные производства с инновационными технологиями и опытом.

В-третьих, исходя из задач обеспечения национальных интересов Узбекистана поступательно развиваются отношения с Россией в области безопасности. На регулярной основе проводятся заседания в сфере безопасности во главе с секретарями Советов безопасности и реализуется Программа по дальнейшему развитию сотрудничества в этой области на период 2020-2021 гг.

Важным направлением взаимодействия остаются вопросы противодействия угрозам терроризма, экстремизма, наркотрафика, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции и торговли людьми.

В-четвертых, наращивается многоформатное культурно-гуманитарное сотрудничество, реализуется Межправительственная программа культурно-гуманитарного сотрудничества на 2019-2021 гг.

В сфере образования между учебными заведениями двух стран заключено более 700 соглашений о сотрудничестве. В республике функционируют 12 филиалов российских вузов, в том числе МГУ им.Ломоносова, РГУНГ им.Губкина, РЭУ им.Плеханова, МГИМО, МЭИ, МИФИ, Российского химико-технологического университета им. Менделеева, Московского института стали и сплавов (МИСиС) и Санкт-Петербургского государственного университета. Регулярно проводится узбекско-российский образовательный форум, в ходе которого принимают участие более 80 руководителей ВУЗов Узбекистана и 100 России для обсуждения проблемы и перспектив высшего образования и науки.

В Узбекистане запущен совместный образовательный проект «Класс!» для повышения уровня владения и качества преподавания русского языка. В системе народного образования Узбекистана в настоящее время функционируют 9942 школ, в том числе 955 с преподаванием русского языка, в 74 из которых обучение ведется только на русском языке.

Одним из знаковых событий стало проведение в 2019г. в Ташкенте V Международного форума выпускников МГИМО и X Азиатской конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Самарканде. Эти значимые международные мероприятия продемонстрировали стремление сторон развивать двустороннее сотрудничество, высокий потенциал взаимодействия ведущих аналитических структур наших стран.

Наращивается сотрудничество в сфере здравоохранения. На системной основе ведется работа по обмену опытом в реформировании сферы здравоохранения, в подготовке медицинских кадров, клинических стандартов и протоколов лечения заболеваний. Предпринимаются активные совместные меры по борьбе с пандемией. Россией оказано содействие в передаче тест-систем и реагентов на более 200 тыс. исследований, поставляется российская вакцина «Спутник V».

В-пятых, Узбекистан и Россия плодотворно сотрудничают на различных международных и региональных площадках.

В рамках ООН, СНГ, ШОС по многим аспектам и вопросам деятельности подходы и позиции сторон совпадают, выдвигаемые инициативы получают взаимную поддержку. В 2020г. Россия всемерно поддержала и оказала содействие в продвижении инициатив и реализации повестки председательства Узбекистана в СНГ. В 2021-2022гг. наша страна будет председательствовать в ШОС, и имеются все предпосылки для конструктивного сотрудничества с РФ. В 2020г. Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе, что будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества.

Планируемая в июле с.г. в Ташкенте Международная конференция ««Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» создает условия для активизации взаимодействия сторон в прокладке новых транспортных коридоров и освоении перспективных рынков.

Узбекистан и Россия не намерены останавливаться на достигнутых результатах. Запланированный на текущей год государственный визит Президента Ш.М.Мирзиёева в РФ призван закрепить позитивные тенденции и определить перспективные направления двустороннего взаимодействия.

Резюмируя, можно однозначно сказать, что наращивание взаимовыгодного, многопланового и конструктивного сотрудничества Узбекистана с Россией становится важным фактором достижения целей устойчивого развития, повышения благосостояния населения, обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Начальник отдела ИАЦМО М.Узаков