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  • 6 май 2021 15:33
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С 1 сентября водители смогут ездить без ряда бумажных документов

С 1 сентября водители смогут ездить без ряда бумажных документов

С 1 сентября отменяются требования наличия у водителей ряда документов, включая: доверенность на управление автомобилем, сведений о техосмотре, а также разрешений на тонировку машин. Эти документы будут проверять онлайн.

 

Также с 1 августа этого года ряд госуслуг будут осуществляться через Единый интерактивный портал (ЕПИГУ), а именно:

- регистрация учебных групп юридических лиц, оказывающих негосударственные образовательные услуги по обучению, переподготовке и повышению квалификации водителей машин и электромобилей;

- оформление документов и водительских прав для проверки кандидатов в водители машин и электромобилей.

 

Кроме того, с 1 августа 2022 года все необходимые документы для регистрации учебных комиссий, а также документы для сдачи экзаменов от кандидатов на вождение и водительские права будут предоставляться только через Единый интерактивный портал госуслуг.

 

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