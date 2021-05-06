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  • 6 май 2021 15:32
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В школах Узбекистана внедряют систему Face ID и звуковые камеры в классах

В школах Узбекистана внедряют систему Face ID и звуковые камеры в классахВ школах Узбекистана внедряют систему Face ID и звуковые камеры в классах, сообщает Podrobno.uzсо ссылкой на данные МВД.

 

"В настоящее время все школы обеспечены интернетом. Особое внимание уделено внедрению системы Face ID в школах для наблюдения за учащимися и укреплению сотрудничества с родителями, установке звуковых камер в классах для повышения качества образования, улучшению взаимодействия администраций учебных заведений с органами внутренних дел, а также инспекторами профилактики", – отметили в министерстве.

 

По словам начальника Главного управления профилактики правонарушений полковника Бахтиёра Бердиалиева, в результате отсутствия должного взаимодействия инспекторов профилактики и администраций учебных заведений, халатного отношения к проведению мероприятий по посещаемости, безнадзорность школьников послужили причиной для допущения тяжких и особо тяжких преступлений.

 

Преступления, совершенные школьниками, были зафиксированы в Ташкентской, Наманганской, Ферганской, Сурхандарьинской областях, а также Каракалпакстане.

 

В целях предотвращения подобных инцидентов планируется разработать совместные дорожные карты региональных УВД и народного образования, вернуть к занятиям безнадзорных школьников, проводить регулярные профилактические мероприятия.

 

Также намечено принять необходимые меры для предотвращения распространения наркотиков и психотропных веществ среди школьников Ташкента, закрепить сотрудников за школами, требующими особого контроля.

 

Министр народного образования Шерзод Шерматов отметил, что в результате сотрудничества, в первую очередь, планируется создать необходимые условия для будущего поколения, учеников, обучающихся в школах. Ведь школы являются местом становления личности. Если образование будет осуществляться полноценно и эффективно, оно станет ключевым фактором снижения преступности в обществе и предотвращения различных несчастных случаев.


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