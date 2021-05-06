В Узбекистане уже использовали более 1 млн. доз вакцины против коронавируса

Вчера, 5 мая, прививку против коронавируса получили 45 616 человек. Из них 34 089 человек получили первую дозу вакцины, а 11 527 – вторую. Об этом сообщает

Таким образом, на сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции достигло 1 009 510.

Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Андижанской области – 8 588 доз. Следом идёт Ташкент (7 200 доз). Меньше всего вакцину получили граждане из Ферганской (927 доз) и Джизакской (881) областей.

Общее количество вакцинированных людей больше всего в Ферганской области (128 838 человек). Далее идёт Андижанская (118 093) и Наманганская (108 560) области.

Процесс вакцинации продолжается.



