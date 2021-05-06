В Узбекистане уже использовали более 1 млн. доз вакцины против коронавируса

UzReport.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество использованных доз вакцины от коронавирусной инфекции достигло 1 009 510.
Среди регионов больше всего вакцину получили граждане из Андижанской области – 8 588 доз. Следом идёт Ташкент (7 200 доз). Меньше всего вакцину получили граждане из Ферганской (927 доз) и Джизакской (881) областей.
Общее количество вакцинированных людей больше всего в Ферганской области (128 838 человек). Далее идёт Андижанская (118 093) и Наманганская (108 560) области.
Процесс вакцинации продолжается.