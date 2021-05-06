Медицинские бригады начнут работать при поликлиниках

Президент Шавкат Мирзиёев 5 мая подписал указ «О последовательном продолжении осуществляемых в системе здравоохранения реформ и создании необходимых условий для повышения потенциала медицинских работников».

Документом предусмотрено выделение семейным врачебным пунктам и семейным поликлиникам с 1 июля 2021 года — 10 тысяч, с 1 января 2022 года — ещё дополнительно 10 тысяч штатов средних медработников, чтобы наладить работу «медицинских бригад», а также расширить охват населения более качественными медуслугами в районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках.

О необходимости усилить первичное звено здравоохранения, особенно в селах и махаллях, говорил Шавкат Мирзиёев в послании парламенту в декабре прошлого года. Планировалось, что вместо врачей общей практики в поликлиниках будут организованы медицинские бригады из семейного врача и пяти его помощников из числа среднего медицинского персонала.

До 1 августа должна быть обновлена система подготовки и повышения квалификации средних медработников и полностью внедрена с 2021/2022 учебного года. Для этого планируется привлечь Всемирную организацию здравоохранения и зарубежных экспертов.

Со следующего года 10%, а с января 2023 года ещё дополнительно 10% действующего коечного фонда центральных районных (городских) больниц, финансируемого из госбюджета, переводится в коечный фонд, содержащийся за счёт внебюджетных средств, которые поступают от оказания медуслуг на платной основе.

Высвобождаемые от этого средства госбюджета будут направлены на снабжение районных (городских) больниц лекарствами, реактивами и медицинским оборудованием, а также на создание дополнительного коечного фонда в областных медучреждениях.

С 1 июля 2021 года медсестринское дело будет включено в перечень видов деятельности (работ, услуг), которыми могут заниматься самозанятые лица. Для этого они должны иметь среднее медицинское или высшее образование по направлению высшего медсестринского дела и пройти регистрацию в информационной системе Министерства здравоохранения.

С этой же даты частным медклиникам разрешается:

·оказывать медуслуги населению с выездом на места с помощью организуемой в специальном автотранспортном средстве «мобильной медицины»;

·создавать «медицинские пункты» в составе средних медработников негосударственной медицинской организации.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов до 1 ноября 2021 года поручено внедрить систему выдачи ордера с правом на бесплатную медицинскую помощь.

В Министерстве здравоохранения будет создан Фонд поддержки и привлечения в медицинские учреждения одарённых и квалифицированных медицинских специалистов. Он будет финансироваться за счёт госбюджета, внебюджетных средств, грантов и других источников. Средства фонда будут направляться на создание условий для специалистов, привлекаемых из-за рубежа в региональные медучреждения, а также одарённых специалистов, работающих в Узбекистане, в том числе для выплат их материального стимулирования.

Национальная палата инновационного здравоохранения с 1 июля 2021 года будет реорганизована — к ней присоединят Республиканский центр выдачи лицензий и проведения аттестации врачей и фармацевтов и переведут в систему Министерства здравоохранения.

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