В Узбекистане предложили назначить знаменательный день в честь работников культуры и искусства

В Узбекистане предлагается отмечать 15 апреля как День работников культуры и искусства. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрели и одобрили вчера в первом чтении.

Документом предусматривается награждение нагрудным знаком «Маданият ва санъат фидокори» и поощрение граждан, которые самоотверженно служили для развития культуры и искусства в нашей стране, повышения престижа узбекской национальной культуры и искусства в мире, воплощения способности и потенциала молодых талантов и достигшие высоких результатов.

Эти меры, по мнению депутатов, послужат формированию уважения подрастающего поколения к традициям, сохранению и развитию этнических культурных традиций, а также народного творчества.

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