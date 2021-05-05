Показ рекламы мобильным пользователям без их согласия могут запретить

Законодательная палата Олий Мажлиса 4 мая в первом чтении концептуально приняла проект закона «О рекламе» в новой редакции.

Действующий закон «О рекламе» был принят в 1998 году и содержит общие нормы, которые «не полностью охватывают все реалии», отметила пресс-служба нижней палаты парламента.

«В последующие годы в отношениях с рекламой сформировались многие новые договорно-правовые отношения. Широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в рекламный сектор также является стимулом для вывода этого сектора на новый уровень. В связи с этим возникает необходимость развития действующего законодательства в соответствии с современными требованиями», — говорится в сообщении.

Как сообщает gazeta.uz, законопроектом вводятся нормы, регулирующие и ограничивающие определенные отношения, чтобы «создать широкие возможности для участников рекламного рынка».

Документом предусматривается разрешение распространения (показ) рекламы через мобильную сеть только с согласия потребителя, а также запрет рекламы лекарств с участием знаменитостей, медицинского работника или человека, внешне похожего на врача, а также алкогольных напитков.

Кроме того, планируется запретить рекламу пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира.

Депутаты также предложили внести понятие интернет-рекламы в законодательство для её регулирования, определить сферу действия национального законодательства, регулирования механизма размещения интернет-рекламы в Узбекистане.

Законодатели также подчеркнули, что подзаконные акты, которые появятся в связи с принятием нового закона, в частности, положения и инструкции, определяющие расположение, размеры и требования к конструкциям наружной рекламы, обязательно должны разрабатываться на основе заключений специалистов сферы и экспертов.