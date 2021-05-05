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  • 5 май 2021 10:11
  • 23

Узбекского боксера Бектемира Меликузиева дисквалифицировали на четыре года

Узбекского боксера Бектемира Меликузиева дисквалифицировали на четыре годаУзбекского боксёра Бектемира Меликузиева, серебряного призера Олимпийских игр, дисквалифицировали на 4 года за регулярное употребление допинга.

 

Спортсмена лишили права участия во всех спортивных соревнованиях (национальных и международных чемпионатах, различных играх) до 15 февраля 2024 года. Также аннулировали все медали и рейтинговые баллы, которые он получил с 16 февраля 2020 года.

 

Ранее, в допинг-пробе боксера выявили запрещенное вещество «фуросемид», за что он был дисквалифицирован на 2 года (с 28 февраля 2018 года по 27 февраля 2020 года).

 

Следующие нарушения спортсменом антидопинговых правил были совершены в течение установленного срока наказания, то есть 30 сентября 2019 года. Боксёр отсутствовал по адресу, указанному в системе ADAMS, поэтому допинг-контролёры не смогли взять у него плановые допинговые пробы. Эта же ситуация повторилась ещё два раза – 21 октября 2019 года и 16 февраля 2020 года.

 

Так, за совершенные нарушения Меликузиев получил «двухлетнюю дисквалификацию», предусмотренную статьей 2.4 Всемирного антидопингового кодекса. Однако, учитывая последующие нарушения, совершенные в запрещенный период, его отстранение увеличилось до 4-х лет.


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