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  • 4 май 2021 14:39
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СГБ пресечен факт незаконного вывоза из страны более $1 млн

СГБ пресечен факт незаконного вывоза из страны более $1 млн

Двое машинистов локомотивного депо «Узбекистон» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности при попытке незаконного вывоза в Республику Казахстан денежных средств в размере 971 тысячи 50 долларов США, 47 тысяч 720 евро, 3 млн. 424 тысячи 500 российских рублей, которые они спрятали в тайниках электровоза, управляемого ими грузового поезда, следовавшего в направлении «Чукурсай-Сарыагаш».

Кроме того, при повторном осмотре данного электровоза после его пригона на железнодорожную станцию «Келес» были обнаружены и оформлены в процессуальном порядке спрятанные под сидением машиниста 1 тысяча 50 долларов США. 

Общая стоимость изъятой иностранной валюты в эквиваленте на национальную валюту составляет 11 млрд. 277 млн. 447 тысяч сум. 

В ходе доследственной проверки выяснилось, что валюту для вывоза в Республику Казахстан машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области, который также был задержан в ходе продолжения оперативного мероприятия.

Машинисты получили 300 долларов США за незаконный вывоз иностранной валюты в соседнюю страну.

В настоящее время, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении указанных лиц Следственным управлением СГБ по статье 182 Уголовного кодекса, принимаются необходимые меры по установлению личности истинных владельцев этих денежных средств.

Пресс-служба СГБ

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