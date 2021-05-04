СГБ пресечен факт незаконного вывоза из страны более $1 млн

Кроме того, при повторном осмотре данного электровоза после его пригона на железнодорожную станцию «Келес» были обнаружены и оформлены в процессуальном порядке спрятанные под сидением машиниста 1 тысяча 50 долларов США.
Общая стоимость изъятой иностранной валюты в эквиваленте на национальную валюту составляет 11 млрд. 277 млн. 447 тысяч сум.
В ходе доследственной проверки выяснилось, что валюту для вывоза в Республику Казахстан машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области, который также был задержан в ходе продолжения оперативного мероприятия.
Машинисты получили 300 долларов США за незаконный вывоз иностранной валюты в соседнюю страну.
В настоящее время, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении указанных лиц Следственным управлением СГБ по статье 182 Уголовного кодекса, принимаются необходимые меры по установлению личности истинных владельцев этих денежных средств.
Пресс-служба СГБ