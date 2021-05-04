СГБ пресечен факт незаконного вывоза из страны более $1 млн

Двое машинистов локомотивного депо «Узбекистон» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности при попытке незаконного вывоза в Республику Казахстан денежных средств в размере 971 тысячи 50 долларов США, 47 тысяч 720 евро, 3 млн. 424 тысячи 500 российских рублей, которые они спрятали в тайниках электровоза, управляемого ими грузового поезда, следовавшего в направлении «Чукурсай-Сарыагаш». Двое машинистов локомотивного депо «Узбекистон» акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности при попытке незаконного вывоза в Республику Казахстан денежных средств в размере 971 тысячи 50 долларов США, 47 тысяч 720 евро, 3 млн. 424 тысячи 500 российских рублей, которые они спрятали в тайниках электровоза, управляемого ими грузового поезда, следовавшего в направлении «Чукурсай-Сарыагаш».





Кроме того, при повторном осмотре данного электровоза после его пригона на железнодорожную станцию «Келес» были обнаружены и оформлены в процессуальном порядке спрятанные под сидением машиниста 1 тысяча 50 долларов США.





Общая стоимость изъятой иностранной валюты в эквиваленте на национальную валюту составляет 11 млрд. 277 млн. 447 тысяч сум.





В ходе доследственной проверки выяснилось, что валюту для вывоза в Республику Казахстан машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области, который также был задержан в ходе продолжения оперативного мероприятия.





Машинисты получили 300 долларов США за незаконный вывоз иностранной валюты в соседнюю страну.





В настоящее время, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении указанных лиц Следственным управлением СГБ по статье 182 Уголовного кодекса, принимаются необходимые меры по установлению личности истинных владельцев этих денежных средств.





Пресс-служба СГБ