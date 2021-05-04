Шавкат Мирзиёев признал неудовлетворительным состояние подготовки к Олимпийским играм

Президент Шавкат Мирзиёев 3 мая ознакомился с презентацией о ходе подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм.

Для подготовки спортсменов к предстоящим в японской столице Токио престижным соревнованиям были созданы широкие условия. Привлечены высококвалифицированные специалисты, организованы сотни учебно-тренировочных сборов. До настоящего времени наши спортсмены получили 41 олимпийскую и 16 паралимпийских лицензий.

В ходе презентации состояние подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм подвергнуто критике, оно признано неудовлетворительным. Подчеркнута необходимость поддержки спортсменов и их команд для увеличения числа путевок по итогам отборочных турниров в мае-июле. Даны указания по усилению обслуживания спортсменов и их всестороннему стимулированию.

Поставлена задача усовершенствовать деятельность федераций, совместно с привлеченными спортивными менеджерами разработать отдельные для каждого вида спорта программы по улучшению физической, медицинской и психологической подготовки олимпийцев, передает UzReport.