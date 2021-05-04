Новый взгляд на Узбекистан: чем запомнился первый день медианедели в Ташкенте

В Международный день
свободы печати в столице Узбекистана начал работу медиафорум с участием ведущих
представителей средств массовой информации республики, а также гостей из России
и других стран. Среди спикеров, поделившихся своим опытом, – российский
журналист и телеведущий, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий
Киселев.
На протяжении всей недели форума будут проходить
творческие встречи и мастер-классы с участием профессионалов, представляющих
различные медиа-направления. Общение проходит в непринужденной дружеской атмосфере.
Мастера с удовольствием не только делятся профессиональным опытом и отвечают на
многочисленные вопросы студентов профильных вузов, но и дают напутствия в
дальнейшей работе.
Так, вчера мастер-классы провели российский журналист
Борис Максудов (телеканал "Россия 24"), узбекский журналист Амирхон
Умаров (телеканал МY5), оператор Ботыр Бозорбаев (заведующий кафедрой
Университета ТАТУ), видеоинженер Комилла Юсупова (телеканал
"Севимли") и другие.
В рамках медаианедели включены еще несколько
разноформатных событий. В частности, 3 мая состоялась церемония открытия нового
съемочного павильона информационно-аналитической программы "Новый
Замон". Кроме того, для группы молодых шоуменов и телеведущих пройдет
тренинг известного конферансье и документалиста Валдиса Пельша. Помимо этого, 6
мая стартует VII-международный кинофестиваль "Шум бола-2021".
"Наша жизнь в Новом Узбекистане чрезвычайно
стремительна и требует адекватного восприятия всего вокруг, включая
медиапространство. Люди уходят в социальные сети, телевидение, и медиа должно
удовлетворять запросы потребителей. При этом важно учитывать и то, что
Узбекистан – страна, на 60% состоящая из молодежи. И поэтому крайне важно
создавать востребованный молодежью контент. Такой контент может создавать
только молодое поколение мультимедийных журналистов, которые могут работать в
любых форматах и оперативно освещать жизнь страны" – отметил руководитель
Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
Один из мастер-классов для молодых журналистов провел
генеральный директор МИА "Россия сегодня", телеведущий и автор
еженедельной новостной программы Дмитрий Киселев. Общение с аудиторией не
омрачил даже технический сбой, случившийся на форуме.
"Я считаю, нам повезло, что мы общаемся без
микрофона, без электроники. У нас есть шанс стать по-человечески ближе и
поговорить со всей откровенностью. Я уже назвал журналистику самой интересной
профессией на свете и сейчас бы хотел это подтвердить. Мне предложили
интересную тему "Технология персонального успеха на телевидении" и я
готов поделиться некоторыми соображениями", — начал свое выступление
Дмитрий Киселев.
По мнению журналиста, персональный успех – это измеряемая
величина и нужно понимать, что телевидение в отличие от радио — коллективное
творчество. Поэтому успешен не лично журналист, а вся телекомпания, коллектив,
репортеры и технический персонал.
"Телевизионная слава быстро приходит и быстро
уходит. Она не отражает масштаба личности. Никто из нас в классики пока не
вышел и вряд ли выйдет. Но тем не менее вы узнаваемы более чем талантливые
ученые, которые совершили большие открытия, чем врачи, которые жертвуют своими
жизнями и обладают колоссальными знаниями. Это заслуга технологии, которая
мультиплицирует ваш образ и распространяет его. Поэтому первое, что нужно
запомнить - скромнее и проще относитесь к себе. Это вызов судьбы, это
искушение, к которому нужно отнестись стоически и работать" – сказал Дмитрий
Киселев.
Он добавил, что в такой публичной сфере как СМИ, и на
телевидении в частности, важна искренность, чтобы через экран передавалось
зрителю подлинное отношение журналиста к событию, о котором он рассказывает,
которое изучили, чтобы поделиться информацией. Это и есть проявление уважения к
своему зрителю.
"В широком смысле для аудитории вы представляете
общество, то есть зрителя. Он не может туда пойти, а вы можете. У него нет
доступа к этому человеку, а у вас он есть в силу профессии. У него нет этой
информации, а вы ее получили первым, в силу того, что у вас такая счастливая
профессия. Поэтому вы представляете зрителя, и вы должны отвечать на те вопросы
и запросы, которые есть у него", — заключил Дмитрий Киселев.
Отвечая на вопрос о роли социальных медиа в журналистике,
телеведущий ответил, что профессиональная редакция всегда будет впереди и чуть
выше блогеров, располагая навыками и технологиями, а также доступом к
проверенным и официальным источникам информации.
Международная медианеделя проходит во Дворце молодежи с 3
по 7 мая. Организаторами форума выступают Национальная ассоциация электронных
СМИ Узбекистана (НАЭСМИ), телеканал MY5, Парламентская комиссия по управлению
средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов
гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, комиссия по делам
ЮНЕСКО, Университет журналистики и массовых коммуникаций, Агентство
кинематографии Узбекистана, Союз молодежи Узбекистана.
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