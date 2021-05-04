Узбекистанцы смогут покупать авиа и ж/д билеты на внутренние рейсы со скидкой

В Министерстве туризма и спорта сообщили о вводимых субсидиях на внутренние рейсы для пассажиров. Так, авиа и ж/д маршруты будут субсидироваться на 25% от цены внутренних рейсов, а на билеты от туроператоров на 15%. Об этом сообщает UzReport.

Специальная комиссия также установила максимальную стоимость билетов на 10 субсидируемых рейсов.

Так, если изначально стоимость билета на рейс «Самарканд-Наманган» составляла — 666 782 сумов, то максимальная стоимость билета с учетом субсидии составит — 500 086 сумов. А при покупке билетов через турагентства, их стоимость составит - 425 073 сумов

Рейсы «Андижан-Хива-Андижан», «Термез-Карши-Хива» и «Термез-Карши-Самарканд» также включены в субсидируемые маршруты.

Вместе с тем, сохраняются скидки для групповых закупов в размере 10% для групп от 10 до 24 человек и 15% для групп от 25 и более человек.