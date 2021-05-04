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  • 4 май 2021 10:30
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В Узбекистане появилась новая форма коронавируса COVID-21?

В Узбекистане появилась новая форма коронавируса COVID-21?Директор института вирусологии, профессор Эркин Мусабаев опроверг информацию о появлении в Узбекистане новой формы коронавируса COVID-21.

 

Мусабаев отметил, что появились новые штаммы инфекции COVID-19, однако утверждение о появлении нового вируса, COVID-21 - неверно.

 

«Действительно, сейчас наблюдается изменение клинических симптомов коронавируса, то есть увеличилось число больных с меньшим проявлением кашля и температуры, но с большими признаками боли в суставах», - отмечает Эркин Мусабаев.

 

Профессор также заверил, что анализы пациентов Зангиатинской больницы не показали увеличения смертности от коронавируса. Уточняется, что говорить о невозможности выявления коронавируса с помощью ПЦР-теста — неуместно, так как и раньше допускалась 30% погрешность в выявлении вируса в носоглотке.

 

«На основе годичного опыта лечения коронавируса в Узбекистане разработан протокол лечения, который доказал свою эффективность на практике. Болезнь никуда не делась, нужно привыкать с ней жить, то есть носить маску, сохранять социальную дистанцию, соблюдать гигиену рук», — говорится в сообщении.

 

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