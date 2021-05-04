В Ташкенте определились победители первого турнира RU-лиги «Заковат»

В столичном Ботаническом саду состоялся первый турнир русскоязычной лиги «Заковат». Его призовой фонд составил 130 миллионов сумов. Организаторами турнира выступили Фонд поддержки масс-медиа и ННО «Zakovat».

Как сообщает kun.uz, в мероприятии приняло участие 187 команд со всей республики, что стало абсолютным рекордом по количеству игроков при проведении интеллектуальных игр в русскоязычном сегменте как в Узбекистане, так и в СНГ. Даже чемпионаты мира по «Что? Где? Когда?» собирают 70-80 команд, отметили организаторы.

Заместитель председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева отметила, что RU-лиги «Заковат» - это реальная возможность выйти за рамки одной страны, и призвала интеллектуалов из других стран Центральной Азии вливаться в её ряды.

Бой за победу длился 4 тура. В каждом по 10 вопросов. На обдумывание - одна минута. Финальный тур игры получился острым. Но и он не выявил окончательного чемпиона. Три команды набрали одинаковое количество очков. И им пришлось сразиться в дополнительном этапе - «Перестрелке». Из него победителем вышла команда «Мистерия», завоевав главный приз - 100 миллионов сумов. Второе место вместе с 20 миллионами сумов досталось команде «Магнум». Третье место заняла команда Dim Team с наградой в 10 миллионов сумов.