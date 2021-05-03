Uzbekistan Airways создает авиакомпанию Loukost

В соответствии с новой бизнес-стратегией к июню планируется перейти на гибридную модель обслуживания, согласно которой часть полетов будет осуществляться по принципу полного сервиса (full service carrier), часть — по принципу лоукостера (low cost carrier). На направлениях, не пользующихся высоким спросом, будет отменен бизнес-класс с увеличением посадочных мест классом ниже.
Кроме того, четыре самолёта Airbus A320 намечено полностью переоснастить в эконом-класс (full econom).
Министр транспорта, глава Uzbekistan Airways Илхом Махкамов на пресс-конференции в среду сообщил, что первый самолёт A320 будет переведён в эконом-класс ориентировочно в сентябре. По его словам, это позволит снизить стоимость обслуживания на 20−25%.
«Они будут обслуживать внутренние рейсы, а также популярные среди наших соотечественников рейсы в Россию и Турцию», — заявил он.
Глава Минтранса указал, что уже с мая планируется провести работы по оптимизации расходов и увеличению числа посадочных мест на этих самолётах, что также скажется на стоимости авиабилетов.
Кроме того, в январе 2022 года в составе Uzbekistan Airways должна появиться новая авиакомпания Loukost. 51% доли в лоукостере планируют продать инвестору.
Министр транспорта Илхом Махкамов рассказывал, что до конца года в Узбекистане появится минимум две новые авиакомпании. Одной из них может быть Air Marakanda, которой планируют передать в управление аэропорт Самарканда без тендера.