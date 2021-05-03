В Ташкенте стартовала грандиозная медианеделя «Новый Узбекистан. Новый взгляд»

Всемирный день свободы печати – 3 мая откроет в Ташкенте грандиозную медианеделю «Новый Узбекистан. Новый взгляд».

Как пишет «Даракчи», на протяжение пяти дней на полях мероприятия пройдут десятки конференций, мастер-классов, показов фильмов, фестивалей, творческих встреч, форумов и презентаций.

Организаторами медианедели выступают Национальная ассоциация электронных СМИ Узбекистана (НАЭСМИ), телеканал «MY5», Парламентская комиссия по управлению средствами Общественного фонда по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, комиссия по делам ЮНЕСКО, Университет журналистики и массовых коммуникаций, Агентство кинематографии Узбекистана, Агентство по делам молодежи и Союз молодежи Узбекистана.

Основная фокус-группа, на которую направлены практически все мероприятия Недели – это молодые журналисты, и главная цель предстоящего ивента –повышение профессионализма, уровня образования талантливых молодых специалистов и студентов, содействие их творческому и профессиональному развитию.

В этой связи большая часть мероприятий недели посвящена молодежи - специальные презентации и медиа-ивенты, подписание меморандумов о сотрудничестве между ВУЗами и ведущими СМИ страны, церемония вручения спецтехники талантливой молодежи, церемония открытия молодежных медиа-студий, открытые кинопоказы фильмов молодых кинематографистов Узбекистана и другие мероприятия.

В медианеделе примут участие представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, творческие и технические работники национальных и зарубежных СМИ, руководители пресс-служб государственных и общественных организаций, представители дипломатического корпуса, руководители негосударственных телеканалов, представители международных организаций, студенты факультетов журналистики, представители молодого поколения.

Среди приглашенных гостей Недели –медиаэксперт Рене Фалькнер (Германия), генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня», автор и ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, тележурналист Борис Максудов, телеведущий и документалист Валдис Пельш, документалист и телережиссер Саида Медведева, а также журналисты аккредитованных в Узбекистане ведущих СМИ Великобритании и Турции.

В насыщенную программу мероприятий Недели включены разноформатные события. В частности, запланированы специальные встречи и мастер-классы приглашенных гостей, церемония открытия нового съемочного павильона информационно-аналитической программы «Новый Замон», открытый диалог на тему «Новый Узбекистан - новые медиа. Секрет успеха» с участием известных журналистов и медиа-экспертов страны, тренинг группы шоуменов и телеведущих от телеведущего и документалиста Валдиса Пельша, VII-международный кинофестиваль «Шум бола-2021».

«Наша жизнь в Новом Узбекистане чрезвычайно стремительна и требует адекватного восприятия всего вокруг, включая медиапространство. Люди уходят в социальные сети, телевидение, и медиа должно удовлетворять запросы потребителей. При этом важно учитывать и то, что Узбекистан – страна, на 60% состоящая из молодежи. И поэтому крайне важно создавать востребованный молодежью контент. Такой контент может создавать только молодое поколение мультимедийных журналистов, которые могут работать в любых форматах и оперативно освещать жизнь страны», – отметил руководитель Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Добавим, что мероприятия медианедели пройдут в столичном Дворце творчества молодежи, а также в студиях отечественных телеканалов с 3 по 7 мая 2021 года.