Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ

В Ташкенте прошел первый турнир на русском языке Лиги клуба интеллектуальных игр "Заковат".

Как отмечают организаторы, это было самое грандиозное состязание не только в истории Узбекистана, но и СНГ.

В игре приняли участие 187 команд и 935 русскоязычных знатоков. И это абсолютный рекорд.

Для сравнения: чемпионаты мира по "Что? Где? Когда?" собирают команд 70-80.

Приз за победу в игре был 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получили 20 и 10 миллионов сумов соответственно.

Из-за карантинных ограничений турнир прошел без зрителей, отмечает Sputnik Узбекистан.