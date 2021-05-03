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  • 3 май 2021 14:43
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Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГ

Русскоязычная интеллектуальная игра "Заковат" побила рекорд в СНГВ Ташкенте прошел первый турнир на русском языке Лиги клуба интеллектуальных игр "Заковат".

 

Как отмечают организаторы, это было самое грандиозное состязание не только в истории Узбекистана, но и СНГ.

 

В игре приняли участие 187 команд и 935 русскоязычных знатоков. И это абсолютный рекорд.

Для сравнения: чемпионаты мира по "Что? Где? Когда?" собирают команд 70-80.

 

Приз за победу в игре был 100 миллионов сумов. Команды, занявшие второе и третье места получили 20 и 10 миллионов сумов соответственно.

 

Из-за карантинных ограничений турнир прошел без зрителей, отмечает Sputnik Узбекистан.


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