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  • 3 май 2021 14:39
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Uzbekistan Airways продаст 17 самолётов и заменит часть Boeing на Airbus

Uzbekistan Airways продаст 17 самолётов и заменит часть Boeing на AirbusАвиакомпания Uzbekistan Airways планирует унифицировать парк воздушных судов, следует из «Дорожной карты» по ускорению процессов трансформации перевозчика, утвержденной постановлением президента от 30 апреля.

 

До октября планируется возвратить три Boeing-757−200 лизингодателю, а до декабря — продать два Boeing-767 и два Boeing-757. В начале мая компания должна получить шестой Boeing-787.

 

До конца года Uzbekistan Airways намерена взять в аренду два Airbus A321neo LR (дальнемагистральная версия). В следующем году планируется взять в аренду ещё три A321neo. До конца года намечено полное переоборудование четырёх самолётов A320 в экономкласс (full economy).

 

Кроме того, ожидается продажа вертолёта Ми-8 и приобретение четырёх вертолетов Airbus (по два H125 и H130) для компании Uzbekistan Helicopters.

 

В рамках переговоров с иностранными компаниями намечено переоборудование двух пассажирских Boeing-767 в грузовую конфигурацию.

 

Постановлением также утверждён перечень из 17 самолётов и тренажёров, произведённых в 1999—2013 годах, которые предлагается продать. В список входят пять Boeing (757 и 767), пять Ил-76 ТД, семь Ил-114−100, а также тренажёр Ил-114−100. Если до 1 июля 2022 года самолёты Ил-76 не будут реализованы, то будут сняты с учёта и утилизированы.

 

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